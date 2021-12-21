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Малышева назвала опасные для гипертоников новогодние блюда

Врач Елена Малышева заявила, что соленые огурцы и помидоры опасны для гипертоников

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт и ведущая Первого канала Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала продукты новогоднего стола, которые нельзя употреблять гипертоникам — людям, страдающим от повышенного артериального давления. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявила, что гипертоникам необходимо отказаться от продуктов с высоким содержанием соли. «Рекомендация — уменьшить все соленое. <...> Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее», — подчеркнула Малышева.

Ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, в свою очередь, отметил, что опасными для этой группы людей являются также переработанные мясные продукты, любые сыры, особенно твердые, и консервы. Как объяснил врач, все эти продукты содержат большое количество соли.

Помимо этого, специалист посоветовал отказаться и от чрезмерного употребления сахара в праздники. Он рассказал, что сладкое приводит к повышению артериального давления. Основный вред организму, по словам Гандельмана, наносят сладкие газированные напитки.

Ранее Малышева рассказала об опасности Омега-3 для здоровья. Телеврач сообщила, что прием более одного грамма этого вещества в сутки может привести к развитию мерцательной аритмии.

Евгения Наумова
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