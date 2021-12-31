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Миротворцы ООН пострадали при взрыве в ЦАР

MINUSCA: трое миротворцев ООН пострадали при взрыве автомобиля в ЦАР

Фото: Media Coulibaly / Reuters

Трое миротворцев ООН из Танзании пострадали при подрыве автомобиля в Центральноафриканской республике. Об этом сообщает миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).

Инцидент произошел в юго-западной части страны 30 декабря, около в 11.00 по местному времени (13.00 мск). Автоколонна миротворцев отправилась из города Берберати в сторону временных военных постов, расположенных на расстоянии около 100 километров, когда машина подорвалась на неопознанном взрывном устройстве.

Трое танзанийских миротворцев пострадали. Один из них тяжело ранен, его доставили в Буар для лечения.

ЦАР классифицирована ООН как вторая наименее развитая страна в мире. После государственного переворота в 2013 году в республике началась гражданская война. Конфликт продолжается по сей день, но его интенсивность значительно снизилась за три года. Несмотря на это, боевики регулярно нападают на миротворцев ООН.

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Елизавета Наумова
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