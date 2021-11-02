Миротворцы ООН пострадали при перестрелке с президентской гвардией ЦАР

Десять миротворцев ООН из Египта пострадали при перестрелке с гвардией президента ЦАР

Десять миротворцев ООН из Египта пострадали в результате перестрелки с гвардией президента в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги. Об этом сообщает TV5MONDE.

Президентская охрана открыла шквальный огонь без предупреждения. Сотрудники полицейского подразделения Египта были ранены, когда находились без оружия в автобусе. Двое из них получили серьезные травмы. Как только автобус покинул район, где произошла перестрелка, примерно в 120 метрах от резиденции президента миротворцы сбили насмерть женщину.

ЦАР классифицирована ООН как вторая наименее развитая страна в мире. После государственного переворота в 2013 году в республике началась гражданская война. Конфликт продолжается по сей день, но его интенсивность значительно снизилась за три года.

В октябре в ЦАР три десятка человек стали жертвами вооруженного нападения боевиков близ города Бамбари в префектуре Уака. Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года.