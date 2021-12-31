Шеф-повар раскрыл рецепт самого дешевого оливье

Ведущий телеканала «Еда», шеф-повар Владимир Павлов заявил, что салат оливье является традиционным атрибутом новогодних праздников для россиян. В интервью радио Sputnik он отметил, что существует множество рецептов этого блюда.

По словам специалиста, чтобы салат стал вкуснее, овощи для него лучше запекать, а не варить. Он отметил, что существует множество вариаций этого блюда в зависимости от вкусов россиян: кто-то любит оливье с мясом, куриным бедром или филе, а кто-то заправляет салат йогуртом или сметаной.

Однако самым дешевым вариантом оливье Павлов назвал старый советский рецепт с колбасой вместо мяса. Он раскрыл схему приготовления блюда: для него потребуются картофель, морковь, соленый огурец и репчатый лук. В качестве заправки специалист посоветовал выбрать домашний майонез, чтобы он был более нежным.

«Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени — вот и весь оливье», — подчеркнул Павлов.

Шеф-повар добавил, что можно сэкономить на оливье, сделав его вегетарианским. В таком случае не стоит заменять мясо соевыми продуктами, которые отличаются высокой стоимостью.

Ранее диетолог Маргарита Королева назвала способ избежать переедания на Новый год. Для этого необходимо садиться за праздничный стол с чувством сытости, уверена она.