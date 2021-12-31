России предрекли новую волну COVID-19 после новогодних праздников

В России готовятся к новой волне коронавирусной инфекции после новогодних праздников. Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщает Reuters.

Согласно имеющимся данным, причиной всплеска заболеваемости COVID-19 может стать новый омикрон-штамм. Собеседники агентства предрекли рост новых случаев инфицирования коронавирусом в стране в январе и феврале. Ожидается, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией за сутки может превышать показатель в 50 тысяч.

Источники агентства из регионального правительства также утверждают, что вероятность новой вспышки COVID-19 в начале 2022 года обсуждалась на заседаниях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предупредила, что у россиян, перенесших коронавирус, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она отметила, что необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легочной форме.