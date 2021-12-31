Врач рассказал о влиянии алкоголя на прием лекарств

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для людей, постоянно принимающих какие-либо лекарственные препараты, может быть опасным даже один бокал шампанского, передает радио Sputnik.

Специалист рассказал о влиянии алкоголя на прием лекарств: он напомнил, что к каждому средству прилагается инструкция по применению, где указаны противопоказания. Поэтому нужно читать рекомендации в каждом отдельном случае и обсудить этот момент с лечащим врачом, подчеркнул он.

Жемчугов призвал не экспериментировать и отказаться от сочетания спиртного с лекарствами, поскольку невозможно спрогнозировать индивидуальную реакцию организма. У человека способна проявиться идиосинкразия — повышенная индивидуальная чувствительность к чему-либо.

«Я в своей жизни видел один раз пациента, который выпил анальгин, казалось бы, простейшее лекарство, и запил портвейном —тем, что было под рукой. И у него слезла кожа со всего тела. Это называется синдром Лайелла, редчайшая вещь, когда начинается аллергическая реакция под кожей, все "вскипает", кожа слезает», — подчеркнул медик.

Врач объяснил, что бокал шампанского можно выпить только через несколько дней после завершения приема лекарств. Однако лучше отдать предпочтение безалкогольному вину.

«Все зависит от лекарства и от того, как долго оно остается в организме. Думаю, недели достаточно, может быть, даже трех дней. Можно прочитать в инструкции, там всегда указано, где перерабатывается это лекарство и сколько дней оно выводится из организма», — заключил он.

Ранее глава центра Гамалеи Гинцбург оценил опасность алкоголя для привитых от коронавируса. По его словам, пару бокалов шампанского не испортят процесс выработки антител к COVID-19.