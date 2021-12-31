Гинцбург оценил опасность алкоголя для привитых от коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался об опасности спиртного для россиян, недавно привитых от коронавируса. Он также напомнил, что не стоит злоупотреблять алкоголем, передает ТАСС.

Гинцбург оценил влияние алкоголя на формирование иммунитета к COVID-19. Он заявил, что на Новый год можно позволить себе пару бокалов шампанского, поскольку они не ухудшат выработку антител.

«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают», — отметил глава центра Гамалеи.

Ученый добавил, что злоупотребление алкогольными напитками оказывает пагубное влияние на организм, поскольку угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.

«У людей, которые склонны к гипертонии, это еще один дополнительный фактор риска инсультов и инфарктов. В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — заключил Гинцбург.

Ранее нарколог Руслан Исаев призвал отказаться от употребления крепкого и газированного алкоголя в новогоднюю ночь. Он посоветовал россиянам выбирать слабоалкогольные напитки, в особенности, сухое вино.