Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь лучше всего воздержаться от крепких и газированных спиртных напитков, рассказал «Ленте.ру» президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев. Он дал советы о правильном употреблении алкоголя.

Слабоалкогольные напитки

По словам Исаева, психиатры и наркологи во всем мире советуют людям воздерживаться от крепких спиртных напитков, таких как водка, коньяк и другие. Дело в том, что после их употребления быстрее наступает опьянение и интоксикация, а также они быстрее формируют зависимость.

Нарколог рекомендовал выбирать слабоалкогольные напитки, в особенности, сухое вино, поскольку в умеренных количествах оно даже обладает полезными свойствами. Так, по словам Исаева, в красном вине содержится ресвератрол, способствующий профилактике онкологических заболеваний.

«Не зря во многих западноевропейских странах, где развито виноделие, таких как Франция, Италия, на душу населения потребление алкоголя сопоставимо с нашим, но отравлений и смертей от алкоголя, в разы меньше. Почему? Потому что это качественный алкоголь и, в большей степени, это сухие вина», — отметил он.

Отказ от газированных напитков

По мнению Исаева, в новогоднюю ночь лучше воздержаться от газированных напитков. При чем как от употребления большого количества шампанского, так и от того, чтобы запивать алкоголь лимонадами. Он посоветовал поставить на стол цитрусовые соки.

Газы способствуют более интенсивному опьянению, более быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог

Интервалы

Чтобы алкоголь всасывался в кровь постепенно и не происходило его накопления, лучше делать перерывы между рюмками не меньше 30 минут, рекомендовал Исаев.

Подготовка

Также, по словам нарколога, можно провести определенную фармподготовку к новогоднему застолью. «Принять препараты, защищающие печень, гепатопротекторы, и накануне выпить несколько таблеточек сорбентов, угля активированного или Фильтрума», — перечислил врач.

Закуска

В качестве закуски хорошо подойдет картофельное пюре, а также продукты с большим содержанием жира, так как он обволакивает слизистую, посоветовал Исаев. Однако даже с такой закуской стоит употреблять алкоголь в ограниченных количествах, поскольку жир в какой-то момент перевариться и раствориться, и весь накопленный алкоголь разом попадет в кровь.

Как понять, когда остановиться?

По мнению нарколога, люди, несклонные к зависимости, сами понимают, когда следует пропустить бокал. Кого-то клонит в сон, а кто-то испытывает переполнение желудка. В случае, если человек подвержен зависимости и не умеет останавливаться, врач рекомендовал обращать внимание на сигналы, которые подают окружающие.

Также Исаев заметил, что влияние понижения и повышения градуса алкоголя на состояние человека — скорее, миф. В данном случае чаще всего речь идет о бесконтрольном потреблении разных спиртных напитков. «Когда хаотично — это, как правило, много, а когда много — неважно понижаешь ты или повышаешь, все равно будет плохо», — заключил он.

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