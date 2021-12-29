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Назван способ медленнее пьянеть на новогоднем застолье

Диетолог: 20 граммов алкоголя за час до застолья помогут меньше пьянеть на Новый год

Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Чтобы не опьянеть слишком сильно за праздничным столом, за час-полтора до празднования Нового года стоит выпить 20-30 граммов алкоголя. Это подготовит печень к выработке необходимых ферментов, рассказала диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Лентой.ру» она также добавила, что закусывать лучше всего картофельным салатом, нежирным мясом и рыбой.

День 31 декабря в гастрономическом плане, по словам диетолога, не должен отличаться от любого другого: нельзя голодать перед застольем, но и переедать тоже не стоит. Соломатина напомнила и о таком базовом правиле, как соблюдение питьевого режима, ведь алкоголь быстро выводит жидкость из организма.

«Смешивать не стоит»

«За час-полтора до застолья стоит выпить 20-30 граммов алкоголя. Это поможет печени проснуться и начать заранее вырабатывать необходимые ферменты. Также необходимо тщательно спланировать, что именно вы будете пить. Напитки должны быть исключительно из одного сырья: пшеницы, винограда и так далее. Смешивать не стоит», — отметила Соломатина.

Вопреки общему заблуждению, по словам Соломатиной, закусывать нужно чем-то несладким, легким и овощными салатами. Это должно быть что-то быстро переваривающееся, не создающее дополнительной нагрузки на печень, но при этом плотное. Например, картофельный салат, который отлично связывает алкоголь.

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«Можно взять какую-нибудь легкую нарезку, кусочек курицы, рыбу, ту же икру. Но, кстати, на хлебе икру есть не стоит. Обычно берут белый батон, намазывают маслом, сверху икру и едят такой бутерброд. Масло в нем обволакивает слизистую, не давая алкоголю впитаться, но эта пленка рано или поздно порвется, а человек, думающий, что просто не пьянеет, получит всю накопившуюся дозу в один момент. Зато с яйцом икра сочетается отлично», — рекомендовала диетолог.

Также она напомнила, что нельзя пить слишком быстро. Алкоголь должен поступать в организм постепенно и по нарастающей. Желательно с большими перерывами, чтобы печень успевала выработать нейтрализующие алкоголь ферменты. Во время перерывов Соломатина советует больше двигаться, выходить на свежий воздух — так метаболизм ускоряется, а продукты распада алкоголя выводятся быстрее.

Нельзя нагружать печень тяжелыми продуктами, такими, как мясо под майонезом, сыром, шпротами и прочим — это создает дополнительную нагрузку на организм и способствует интоксикации. Сладости есть тоже не нужно — их организм начнет перерабатывать в первую очередь, а алкоголь задержится

Елена Соломатинадиетолог

Ранее врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина заявила, что майонез не представляет такого вреда здоровью, как говорят медики.

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Наталия Белова
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