Диетолог опровергла миф о вреде майонеза

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина считает, что майонез не несет такого вреда здоровью, о котором говорят медики. Мифы она опровергла в интервью радио «Спутник».

По словам диетолога, содержание жира в 100 граммах майонеза — 67 процентов, а в растительном масле — 99 процентов, следовательно заявления по поводу его излишней жирности — огульны. «Майонез — не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе — яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты», — объяснила Мелехина.

Специалист отметила, что важно знать меру при его употреблении и дала рекомендации по снижению калорийности соуса. «Если есть желание снизить калорийность соуса, то можно его смешать или с греческим йогуртом в соотношении 50/50, или с нежирной сметаной (10–15 процентов)», — отметила врач-диетолог. Она также посоветовала избегать майонеза при обострении гастрита или панкреатита, а также при аллергии на яйца или горчицу.

Ранее диетолог Татьяна Разумовская назвала несколько причин отказаться от хлеба или сократить количество его потребления. Разумовская сообщает, что белый хлеб или хлеб из муки тонкого помола может приводить к запорам, особенно, у пожилых людей. Его стоит исключить из меню, если есть проблемы с кишечником, считает специалист. Употребление цельнозернового хлеба тоже может свои последствия: если есть его слишком много, можно спровоцировать метеоризм.