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Умер советский и российский режиссер оперных фильмов

Советский и российский режиссер Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет

Фото: Wikipedia

Советский и российский режиссер театра и кино Владимир Гориккер умер в возрасте 96 лет. Об этом в сообщает ТАСС.

Владимир Гориккер, в 1953 году с отличием окончивший режиссерский факультет ГИТИСа, проработал около 25 лет в штате киностудии имени Горького. В своих фильмах режиссер совмещал оперное искусство и полноценное игровое кино.

В течение долгих лет Гориккер сотрудничал с ведущими киностудиями страны. Он снял музыкальные игровые фильмы «Звезда экрана», «Под крышами Монмартра», «Осенние колокола», «Серебряное ревю». В начале 1990-х Гориккер стал художественным руководителем студии «Кино и музыка» — в этот период им были сняты по собственным сценариям видеофильмы «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео».

Для участия в музыкальных фильмах Гориккер сумел привлечь таких актеров, как Александр Ширвиндт, Иннокентий Смоктуновский, Вера Васильева, Владимир Басов, Людмила Касаткина, Александр Белявский. Их дублировали звезды советской оперной сцены.

Ранее в декабре умерла народная артистка РСФСР, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко актриса и певица Лидия Захаренко. Она скончалась на 84-м году жизни.

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Дарья Рыбак
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