Умерла народная артистка России Лидия Захаренко

Умерла народная артистка РСФСР, актриса и певица Лидия Захаренко. Об этом сообщается на сайте Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Женщина скончалась на 84-м году жизни в четверг, 29 декабря. Причины смерти солистки оперной труппы МАМТ не раскрываются.

Лидия Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. В 1960 году артистка закончила обучение в Харьковской консерватории, в 1966 — Московской. С 1966 года Захаренко было солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее стало известно, что советский и российский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поночевный умер от последствий коронавируса. Артист, известный по сериалу «Каменская» и многосерийному фильму «Государственная граница», скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

