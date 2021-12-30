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Умерла народная артистка России Лидия Захаренко

Солистки оперной труппы МАМТ Лидия Захаренко скончалась на 84-м году жизни

Фото: Юрий Стасюк / Wikipedia

Умерла народная артистка РСФСР, актриса и певица Лидия Захаренко. Об этом сообщается на сайте Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Женщина скончалась на 84-м году жизни в четверг, 29 декабря. Причины смерти солистки оперной труппы МАМТ не раскрываются.

Лидия Захаренко родилась в 1938 году в городе Люботин Харьковской области. В 1960 году артистка закончила обучение в Харьковской консерватории, в 1966 — Московской. С 1966 года Захаренко было солисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее стало известно, что советский и российский актер кино и телевидения, режиссер Владимир Поночевный умер от последствий коронавируса. Артист, известный по сериалу «Каменская» и многосерийному фильму «Государственная граница», скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

Сергей Равин
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