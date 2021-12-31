Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по Украине

Госдеп США: в НАТО готовы приступить к содержательному диалогу с Россией

Фото: Virginia Mayo / Reuters

Представители НАТО готовы приступить к содержательному диалогу с Россией. Об этом заявил Госдеп США, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре будущие контакты с Россией. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

«Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия — НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе разговора главы МИД подтвердили готовность взыскать с РФ высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по Украине
Юрист напомнила об ответственности за запуск фейерверков в парках Москвы
Во Франции рассказали о последнем шансе Европы на примирение с Россией
На МКС обнаружили новые проблемы
Людей с высоким уровнем холестерина предупредили об опасной привычке
Обилие травм в группе Тутберидзе объяснили
Корова залезла на крышу здания, не смогла спуститься и попала на видео
Талибы отказались от идеи заставлять мужчин отращивать бороды
Заключенные поучаствовали в конкурсе снежных фигур и выиграли сладкие подарки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter