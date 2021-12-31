В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по Украине

Представители НАТО готовы приступить к содержательному диалогу с Россией. Об этом заявил Госдеп США, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре будущие контакты с Россией. Уточняется, что члены Североатлантического альянса едины во мнении по вопросу «сдерживания агрессии против Украины».

«Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия — НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе разговора главы МИД подтвердили готовность взыскать с РФ высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.