IKEA задумала поднять цены

Товары в IKEA станут дороже в среднем на 9 процентов. О намерении поднять цены сообщила компания INGKA Group, управляющая международной сетью магазинов. Задуманная мера обусловлена «переменами в экономических условиях, сказывающимися на всех индустриях».

Рост цен в каждой конкретной стране будет разным, решение примут в зависимости от инфляции в том или ином государстве. Будут также учтены проблемы в цепочках поставок. Расходы компании растут из-за значительных сложностей с транспортировкой товаров и сырья, которые, по прогнозам, сохранятся и в 2022 году. Наиболее серьезно траты выросли в Северной Америке в Европе, указали в INGKA Group.

«Мы идем на этот непростой шаг, чтобы быть уверенными в том, что сможем по-прежнему справляться со своей задачей: делать лучше повседневную жизнь множества людей, а также для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность и стойкость нашей компании. Однако для нас по-прежнему исключительно важно сохранить доступные цены», — пояснил менеджер по розничным продажам INGKA Group Толга Онджю.

Предстоящее повышение цен в IKEA анонсировалось еще в ноябре. Тогда отмечалось, что товары подорожают впервые с 2019 года, что обусловлено проблемам с поставками и увеличившимися затратами. Предполагалось, что рост цен будет более существенным, чем в прошлый раз.