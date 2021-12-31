Выявлен первый в мире случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Первый в мире случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом зарегистрировали в Израиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные издания «Едиот Ахронот».

Так, случай, получивший название «флурона», выявили у одной из рожениц, которая не была привита. По приезде в клинику у женщины были диагностированы грипп и COVID-19 — одновременное заболевание двумя вирусами также подтвердили повторные анализы.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Израиля изучают данный случай. Существует вероятность, что в медицинской практике и до этого события могли происходить параллельные заражения.

Ранее в ноябре врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что перенесенный коронавирус может создавать дефицит железа в организме. Например, у переболевших может наблюдаться слабость, выпадение волос и ухудшение состояния ногтевой пластинки и кожи.