Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Выявлен первый в мире случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом

В Израиле у женщины выявили одновременное заболевание гриппом и COVID-19 — «флурону»

Фото: Ammar Awad / Reuters

Первый в мире случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом зарегистрировали в Израиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные издания «Едиот Ахронот».

Так, случай, получивший название «флурона», выявили у одной из рожениц, которая не была привита. По приезде в клинику у женщины были диагностированы грипп и COVID-19 — одновременное заболевание двумя вирусами также подтвердили повторные анализы.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Израиля изучают данный случай. Существует вероятность, что в медицинской практике и до этого события могли происходить параллельные заражения.

Ранее в ноябре врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что перенесенный коронавирус может создавать дефицит железа в организме. Например, у переболевших может наблюдаться слабость, выпадение волос и ухудшение состояния ногтевой пластинки и кожи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
Украинский депутат скрыл 41 квартиру и оправдался неумением заполнять декларацию
Кадыров и его родители стали заслуженными правозащитниками
На российское кино выделят более пяти миллиардов рублей
Захарова рассказала про новогодний «антикорпоратив» в МИД
Зеленский решил переименовать свою партию
В сети власти азиатской страны обвинили в пособничестве исламистам из-за пляжа
Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2021 году
В Москве заметили очень новогодний автомобиль
«Одноклассники» запустили сервис на базе deepfake-технологии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter