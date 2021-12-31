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В Казахстане загорелись два теплохода и дебаркадер с кафе

На востоке Казахстана в Усть-Каменогорске загорелись два теплохода и дебаркадер

Фото: ДЧС ВКО / Yk-news

Два пришвартованных теплохода и дебаркадер загорелись в Усть-Каменогорске. Об этом сообщает YK-news.kz.

По информации департамента по чрезвычайным событиям Восточно-Казахстанской области, огонь охватил два пришвартованных теплохода и дебаркадер, который используется в качестве кафе. По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 50-60 квадратных метров.

На место происшествия прибыли сотрудники службы пожаротушения: 60 человек личного состава и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее в июле в азербайджанском секторе Каспия загорелась газодобывающая платформа. Сообщалось, что пожар начался после взрыва, который произошел около платформы «Умид». Также отмечалось, что, вероятно, взрыв мог произойти на старой эстакаде на острове Булла.

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Дарья Рыбак
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