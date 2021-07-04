Газодобывающая платформа загорелась на Каспии

Газодобывающая платформа загорелась в азербайджанском секторе Каспия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, пожар начался после взрыва, который произошел около платформы «Умид». Также отмечается, что, вероятно, взрыв мог произойти на старой эстакаде на острове Булла.

В Госнефтекомпании Азербайджана заявили, что аварии на морских платформах на Каспии зафиксировано не было. По предварительной информации, произошло извержение грязевого вулкана.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь (провинция Хубэй) в Китае. Еще 37 человек были доставлены в больницы в критическом состоянии. Всего госпитализировали 144 человек. Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань. Там располагается самый большой продовольственный рынок: около 40 киосков уже разрушены из-за взрыва.