Николь Кидман резко отреагировала на вопрос о Томе Крузе

Голливудская актриса Николь Кидман резко отреагировала на вопрос журналистки о браке с Томом Крузом в интервью изданию The Guardian.

Актриса рассказывала о своей роли в фильме Аарона Соркина «Быть Рикардо» и размышляла об отношениях: «Иногда влюбляешься в того, с кем не проведешь остаток жизни, даже детей можно ему родить». Журналистка уточнила, намекает ли Кидман на отношения с Крузом, а та ее отчитала.

«О, Боже, нет. Конечно, нет. Нет, это так давно было, конечно, я не об этом. Я бы попросила не навешивать на меня таких ярлыков. Вопрос кажется мне почти сексистским, потому что я не думаю, что кто-то сказал бы такое мужчине», — заявила она.

Кидман и Круз поженились в 1990 году и прожили вместе до 2001 года. Их детям — Изабелле и Коннору — 28 и 26 лет.

Ранее Кидман раскрыла подробности о своем браке и разводе с Крузом. Она призналась, что в их браке она нередко была насторожена и иногда ей было больно. По словам актрисы, она предпочитает в отношениях теплый, а не «колючий» подход.