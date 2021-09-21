Николь Кидман рассказала о разводе с Томом Крузом

Австралийская киноактриса Николь Кидман раскрыла подробности о своем браке и разводе с бывшим мужем, актером Томом Крузом. Ее слова приводит телеканал Fox News.

Голливудская пара познакомилась во время съемок фильма «Дни грома». Артисты поженились спустя шесть месяцев после выхода картины в 1990 году и прожили вместе более десяти лет, расставшись в 2001 году.

Оба актера ранее не комментировали свой развод, однако Кидман решилась обсудить окончание брака с Крузом, которое в свое время привлекло огромное внимание прессы. Актриса отметила, что тогда она была молода.

«Думаю, что я предложила это. Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире», — рассказала 54-летняя лауреатка премии «Оскар». Она подчеркнула, что в браке с Крузом она нередко была насторожена и иногда ей было больно. По словам Кидман, она предпочитает в отношениях теплый, а не «колючий» подход.

«Мой [нынешний] муж, Кит, говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: "Как твое сердце?" И я, по-видимому, ответила: "Открыто"», — рассказала актриса.

Ранее Николь Кидман рассказала об отношении своего супруга, кантри-певца Кита Урбана, к ее съемкам в секс-сценах. В ходе беседы она заявила, что ее муж нисколько не возражает, если ей нужно разыграть любовную сцену на камеру. «Мой муж — артист, поэтому он все понимает и не вмешивается в творческий процесс», — сказала Кидман.