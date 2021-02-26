Николь Кидман получила по лицу во время посещения оперы

Музыкант Кит Урбан вспомнил, как голливудская актриса Николь Кидман получила по лицу во время посещения Сиднейской оперы. Об этом сообщает The Independent.

Кантри-певец рассказал, что после выступления артистов они вместе с женой начали хлопать в ладоши. «Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля», — отметил супруг артистки.

Урбан признался, что его сильно расстроила эта ситуация. Будучи мужем Кидман, он хотел защитить ее, но, с другой стороны, понимал, что надо проявить сдержанность. По словам музыканта, мужчина ударил актрису из-за того, что она хлопала после спектакля.

Отмечается, что инцидент произошел в январе. После перепалки между звездой и одним из посетителей в оперу вызвали полицию.

В прошлом году Николь Кидман сломала ногу. Артистка вышла на пробежку в окрестностях своего дома и, не увидев выбоину на дороге, вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом.