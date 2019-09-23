Дети Николь Кидман предпочли сайентологию общению с матерью

Голливудская актриса Николь Кидман рассказала, что ее приемные дети Коннор и Изабелла предпочли сайентологию общению с матерью. Об этом сообщает издание The Sun.

Артистка пояснила, что после ее развода с Томом Крузом дети приняли решение остаться с отцом, который является одним из самых известных последователей сайентологической церкви. «Материнство — это путешествие. Вам предстоят невероятные взлеты и падения, будь вы приемной или родной матерью. Что нужно ребенку, так это любовь. Они приняли решение стать сайентологами. Но работа родителей — всегда предлагать им безусловную любовь», — высказалась Кидман.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что два года назад актрисе запретили присутствовать на свадьбе Коннора, который женился на последовательнице итальянской сайентологической церкви. Причиной послужило то, что представителям движения нельзя поддерживать близкий контакт с теми, кто не разделяет их религиозных взглядов. В настоящее время Кидман утверждает, что смогла полностью примириться с образом жизни своих приемных детей.

В апреле актриса рассказала, как воспитывает детей от музыканта Кита Урбана. По словам звезды, одиннадцатилетняя Сандэй Роуз и восьмилетняя Фэйс Маргарет живут без мобильных телефонов и социальных сетей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!