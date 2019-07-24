Николь Кидман отреагировала на песню мужа с деталями их интимной жизни

Голливудская актриса Николь Кидман стала гостьей радиошоу Kyle and Jackie O show, где рассказала о своем отношении к песне Gemini, написанной ее мужем Китом Урбаном. Запись разговора опубликована на YouTube-канале KIIS 1065.

Ведущие поинтересовались у звезды, что она думает по поводу композиции, в которой ее супруг утверждает, что Кидман — «маньячка в постели». «Я не подвергаю цензуре его искусство, если могу быть его музой. Это неловко, но это лучше, чем услышать: "Боже, как скучно. Постарайся Николь!"» — ответила артистка.

Ведущий передачи Кайл Сандилэндс также процитировал строчку, в которой Урбан поет о том, что Кидман просыпается посреди ночи, чтобы заняться сексом. «Нет! Что?! Замолчи, ты выдумываешь Кайл! Заткнись!» — отреагировала актриса. Она посмеялась и добавила, что не готова больше отвечать на такие вопросы.

В апреле Николь Кидман рассказала, что она не разрешает детям пользоваться мобильными телефонами и регистрироваться в Instagram. У нее две дочери от Кита Урбана — десятилетняя Сандэй Роуз и восьмилетняя Фэйс Маргарет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!