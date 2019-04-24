Николь Кидман лишила детей Instagram и телефонов

Голливудская актриса Николь Кидман не разрешает детям пользоваться телефонами. Об этом она заявила в интервью изданию Vanity Fair.

У артистки две дочери от музыканта Кита Урбана — десятилетняя Сандэй Роуз и восьмилетняя Фэйс Маргарет. 51-летняя звезда призналась, что не покупает детям гаджеты, а также не разрешает им регистрироваться в социальных сетях.

«У них нет телефона, и я не позволяю им заводить Instagram. Я стараюсь соблюдать какие-то границы», — отметила Кидман. Она также рассказала, что дети и их репетитор часто ездят с ней, когда она отправляется на съемки или когда ее муж выступает на гастролях.

С 1990-го по 2001 год Кидман была замужем за актером Томом Крузом. У пары двое детей — Коннер и Изабелла Джейн.

В октябре 2018 года артистка призналась, что брак с Крузом помог ей не стать жертвой домогательств в Голливуде. «Я снималась в кино, но все равно находилась в коконе», — пояснила Кидман. Она добавила, что когда развелась с Крузом в 33 года, ей пришлось «быстро взрослеть».

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