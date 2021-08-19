Николь Кидман избежала карантина и разозлила жителей Гонконга

Голливудская актриса Николь Кидман избежала карантина после прилета в Гонконг и разозлила местных жителей. Об этом сообщает Reuters.

Власти специального административного района Китая разрешили не соблюдать режим самоизоляции артистке, которая приехала для съемок сериала «Экспаты». При этом другим гражданам, прибывшим из-за границы, приходится изолироваться на срок от недели до 21 дня. Причем это касается и вакцинированных людей.

Отмечается, что ситуация вызвала недовольство в социальных сетях. Пользователи указали на то, что актриса пользуется привилегированным положением и демонстрирует неуважение к жителям Гонконга.

Ранее сообщалось, что Кидман на пять месяцев превратилась в Машу во время работы над сериалом «Девять идеальных незнакомцев». Артистка должна была сыграть русскую эмигрантку, поэтому на протяжении почти полугода съемок просила называть ее русским именем. Это помогло ей вжиться в новую роль.