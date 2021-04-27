Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку в новом сериале

Стриминг-сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей» с австралийской актрисой Николь Кидман в главной роли. Тизер шоу появился на YouTube-канале Hulu.

Многосерийный фильм был снят по мотивам одноименного бестселлера писательницы Лианы Мориарти, автора телесериала «Большая маленькая ложь», в котором Кидман также исполнила главную роль. В проекте «Девять совсем незнакомых людей» актриса перевоплотилась в русскую эмигрантку Машу.

Сериал расскажет о жителях мегаполиса, которые приехали в пансионат «Транкиллум-Хаус», которым управляет героиня Кидман, чтобы отдохнуть и вылечится от городского стресса. Однако методы Маши радикально отличаются от традиционных.

Постановщиком проекта выступил Джонатан Левин, режиссер таких шоу, как «Раш», «Как это делается в Америке», а также фильмов «Жизнь Прекрасна» и «Тепло наших тел». В сериале также сыграли Люк Эванс, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон и другие. Дата премьеры пока неизвестна.