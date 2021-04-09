Опубликован новый трейлер финального сезона «Игры престолов»

В честь юбилея популярного американского сериала «Игра престолов» опубликован новый трейлер финального сезона. Он появился на YouTube-канале GameofThrones.

В видео собраны наиболее яркие моменты последних шести серий со спойлерами. 7 апреля проекту исполнилось десять лет.

Не все поклонники шоу оценили ролик, так как многие из них оказались недовольны последним сезоном. Они напомнили о своем требовании переснять последние эпизоды, а также назвали «Игру престолов» лучшим сериалом с худшим финалом. «Я даже не могу заставить себя пересмотреть все шоу из-за того, как плохо оно закончилось. И это обидно, потому что первые четыре сезона были хороши», — написал юзер MikeDug84.

После выхода в мае 2019 года последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.