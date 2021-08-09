Голливудская актриса Николь Кидман на пять месяцев превратилась в Машу во время работы над сериалом «Девять идеальных незнакомцев». Об этом сообщает Deadline.

Артистка должна была сыграть русскую эмигрантку, поэтому на протяжении почти полугода съемок просила называть ее русским именем. Это помогло ей вжиться в новую роль.

«Я отзывалась только на имя Маша. Я хотела, чтобы от меня исходила очень спокойная и исцеляющая энергия, поэтому я подходила к людям, кладя руку им на сердце, брала их за руку, а они говорили со мной и называли Николь, что я полностью игнорировала», — вспомнила Кидман. Она пояснила, что ей приходилось общаться с окружающими таким образом, чтобы не чувствовать, будто она играет какую-то определенную роль.

О том, что Кидман исполнит главную роль в новом проекте, стало известно весной. Сериал расскажет о жителях мегаполиса, приехавших отдохнуть и вылечиться от городского стресса в пансионате «Транкиллум-Хаус», которым управляет героиня Кидман. Однако методы Маши радикально отличаются от традиционных.