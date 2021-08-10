Николь Кидман рассказала об отношении супруга к ее съемкам в секс-сценах

Австралийская актриса Николь Кидман рассказала об отношении супруга, кантри-певца Кита Урбана, к ее съемкам в секс-сценах. На эту тему артистка пообщалась в недавнем выпуске ток-шоу Daily Pop от интернет-издания E! News.

В ходе беседы Кидман заявила, что ее муж нисколько не возражает, если ей нужно разыграть любовную сцену на камеру.

«Мой муж — артист, поэтому он все понимает и не вмешивается в творческий процесс», — сказала 54-летняя лауреатка премии «Оскар». «Обычно он смотрит проекты с моим участием уже на финальном этапе производства, когда уже все смонтировано. Он не читает никаких сценариев, и он действительно не знает, что происходит на съемочной площадке». Знаменитость подчеркнула, что у ее мужа есть собственная карьера, которой он полностью увлечен.

Отмечается, что пара состоит в браке с 2006 года. У звездной четы есть две дочери: Сандей и Вера.

Ранее американская актриса Шейлин Вудли высказалась против нереалистичных секс-сцен в кино, в которых герои не снимают нижнее белье. Звезда «Дивергента» заявила, что скромности в кадре она предпочитает реализм.