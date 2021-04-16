Российская актриса и певица Настасья Самбурская рассказала об использовании скотча при съемке секс-сцен. В Instagram-сторис звезду спросили, может ли возникать «химия» между артистами при работе над подобными эпизодами.

«Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного: чтобы побыстрее это все закончилось», — ответила знаменитость. Она приложила фото, на которой ее грудь обмотана бежевой клейкой лентой.

В другом посте Самбурская ответила на вопрос о самом сексуальном российском актере. По ее словам, в России есть только один артист — это Михаил Тройник.

Ранее в апреле стало известно о конфликте актрисы и продюсера Виктора Дробыша. Самбурская объяснила, что однажды заключила договор с Дробышем, однако тот не стал продвигать ее в качестве певицы. Тогда актриса обратилась в суд с требованием предоставить ей отчет о проделанной продюсерским центром Дробыша работе, а также разорвать их совместный контракт. Она отметила, что суд удовлетворил требования не в полной мере.