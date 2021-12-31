Губернатор Петербурга раскрыл свое желание под бой курантов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскрыл свое желание, которое он загадает под бой курантов. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Беглов отметил, что на 2022 год загадает как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Он подчеркнул, что каждое сообщение жителей Петербурга с идеями, которые сделают город лучше, — это знак, что вместе можно добиться многого, в одной большой петербургской команде.

В своем видеопоздравлении он поздравил жителей города с Новым годом. Беглов рассказал, что год был очень продуктивный, позволил справиться с коронавирусом, также в четыре раза сократилась безработица и были запущены ряд крупных проектов при поддержке президента России Владимира Путина, среди которых Высокоширотная магистраль для скоростного движения, развитие Кронштадта и Санкт-Петербургского транспортного узла.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Собянин отметил, что через несколько часов уже наступит новый год, а прожитый останется в прошлом. По его словам, 2021 год бы наполнен работой, тревогой и повседневной суетой, но именно в сегодняшний вечер каждый москвич сможет вспомнить светлые моменты своей жизни.

