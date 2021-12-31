Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Собянин отметил, что через несколько часов уже наступит новый год, а прожитый останется в прошлом. По его словам, 2021 год бы наполнен работой, тревогой и повседневной суетой, но именно в сегодняшний вечер каждый москвич сможет вспомнить светлые моменты своей жизни. Градоначальник также заявил, что хочет сказать всем москвичам спасибо за их трудолюбие, таланты и терпение.

Помимо этого, мэр выразил благодарность ветеранам, а также врачам и медсестрам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. При этом он пожелал жителям столицы и их близким благополучия и доброго настроения. «С наступающим новым 2022 годом, друзья», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. Новогоднее обращение президента в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось 6 минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов.

