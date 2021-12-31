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Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Он обратил внимание на трудности уходящего года и пожелал гражданам крепкого здоровья. Главу государства цитирует РИА Новости.

Как отмечает ТАСС, новогоднее обращение президента в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось 6 минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов. Предыдущее обращение по случаю Нового года шло шесть минут.

Обращаясь к россиянам, президент отметил, что после событий 2021 года все надеются на добрые перемены. «Мы научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности», — сказал российский лидер.

В связи с этим глава государства пожелал всем крепкого здоровья. «А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что нужно не забывать, что достижение личных целей во многом зависит от мотивации человека. «Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — отметил российский президент.

Также Путин выразил уверенность, что только повышение благосостояния и качества жизни россиян позволит сделать страну еще более сильным государством. «Все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — уточнил глава государства.

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Варвара Кошечкина
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