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Украинский депутат отреагировал на новогоднюю речь Путина

Депутат Верховной Рады Кива заявил о популярности президента России Путина на Украине
Начало событий в новости Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Жители Украины проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-аккаунте.

Политик, поздравляя украинцев с наступившим 2022 годом, уточнил, что в стране растет популярность российского лидера. «Его поздравления, уверен, посмотрели все!» — отреагировал он на новогоднюю речь Путина. По мнению Кивы, украинцы также особое внимание уделят дню рождения Путина (7 октября 2022 года главе государства исполнится 70 лет — прим. «Ленты.ру»).

«С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения!» — отметил депутат.

Новогоднее обращение Путина в конце 2021 года оказалось самым продолжительным. Оно длилось шесть минут и 22 секунды, его объем составило около 700 слов. Предыдущее обращение по случаю Нового года шло шесть минут.

Обращаясь к россиянам, президент отметил, что после событий 2021 года все надеются на добрые перемены.

Алия Шарафутдинова
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