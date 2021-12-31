Бустерные вакцины Johnson & Johnson оказались эффективными против омикрона

Бустерная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 от Johnson & Johnson эффективна против COVID-19 в тех регионах, где доминирует омикрон-вариант коронавируса. О предварительных результатах исследования, проведенного учеными в ЮАР, сообщается в в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о медицинских работниках, полученные с 15 ноября по 20 декабря. Оказалось, что третья доза в значительной степени защищает персонал больниц в ЮАР, где большинство случаев заболевания COVID-19 связано с высоко передаваемым штаммом коронавируса. Она дополнительно обеспечивает 85-процентную защиту против госпитализации.

В ЮАР с начала пандемии зарегистрировано более 3,4 миллиона случаев заболевания и 90 тысяч случаев смерти.

Другое исследование, проведенное в ЮАР в декабре 2021 года, показало, что вакцина Pfizer/BioNTech в целом менее эффективна против омикрона, но все же предотвращает 70 процентов тяжелых случаев COVID-19, требующих госпитализацию.

