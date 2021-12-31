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Польша обвинила бизнес в накоплении капитала под предлогом заботы о климате

Премьер Польши Моравецкий: чиновники позволяют бизнесу накопить капитал, повышая цену квот
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Damian Burzykowski/ Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил чиновников и бизнесменов в накоплении капитала под предлогом заботы о климате. Его слова приводит РИА Новости.

Так, Брюссель резко повысил цену квот на выброс парниковых газов и позволяет бизнесу заниматься накоплением под прикрытием борьбы с климатическими изменениями. По мнению главы польского кабмина, это происходит по причине «нерационального согласия на систему торговли эмиссией» этих газов.

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«Это нужно со всей силой подчеркнуть. Есть институты и есть люди, которые накапливают огромный капитал под прикрытием борьбы с климатическими изменениями», — подчеркнул Моравецкий.

Ранее Financial Times сообщил, что европейские компании, играющие главную роль в загрязнении окружающей среды, обвинили Евросоюз в создании рисков для инвестиций и инноваций после того, как Брюссель опубликовал свой амбициозный план по защите климата.

Производители автомобилей и представители авиации и тяжелой промышленности выступили против предложений, которые предполагают запрет на продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, налоги на авиационное и морское топливо и сворачивание программы выдачи бесплатных квот на выбросы парниковых газов.

Марина Совина
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