Посол России призвал НАТО к срочным действиям по безопасности

Посол РФ в США Анатолий Антонов в статье для журнала Foreign Policy призвал НАТО к срочным действиям по безопасности, отметив, что российские предложения не несут угрозы безопасности США или альянсу.

«Необходимы срочные действия. Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен», — написал посол, отметив, что это означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

По словам Антонова, при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Москва хочет быть уверена в завтрашнем дне, а для этого необходимы обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, которые создают угрозу для РФ, на территории соседних с ней стран.

Посол напомнил, что российские проекты соглашений по гарантиям безопасности обнародованы. «Сделано это было во избежание недобросовестных спекуляций. Они не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», — заявил Антонов, отметив, что предложения РФ создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия для решения глобальных вызовов.

Ранее Антонов заявил, что Москва решила создавать «уязвимости» для стран Запада, если они продолжат курс на создание военных угроз для РФ. Он подчеркнул, что «для России военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза».