Россия решила создавать «уязвимости» для Запада

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва решила создавать «уязвимости» для стран Запада, если они продолжат курс на создание военных угроз для РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел», — сказал Антонов, добавив, что если российские партнеры продолжат формирование военно-стратегических реалий, которые угрожают существованию России, Москва будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них. По словам Антонова, «мы подошли к той точке, когда отступать некуда».

Он подчеркнул, что «для России военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза».

Российский посол добавил, что политика США по отношению к РФ напоминает «сжимание пружины». «Либо она ломается, либо выстреливает в обратную сторону. Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?», — задался вопросом Антонов.

По его словам, «шквал критики со стороны стран НАТО о "российской агрессии" против Украины и Грузии» был предсказуем. «Наши действия нанесли удар по планам дальнейшего продвижения к границам России», — отметил Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил сдерживание «агрессии» России против Украины с главами МИД Великобритании, Германии и Франции Элизабет Трасс, Анналеной Бербок, и Жаном-Ивом Ле Дрианом. В ходе разговора главы МИД подтвердили готовность взыскать с РФ высокую цену в случае реализации приписываемых ей замыслов.