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Губерниев пожаловался на отсутствие новогодних подарков в детстве

Телеведущий Губерниев рассказал о печали из-за отсутствия подарков на Новый год в детстве
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: @guberniev_dmitry

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как он праздновал Новый год в детстве. В интервью URA.RU он признался, что рано вырос и не мог носить праздничные костюмы.

Губерниев пожаловался, что ему не везло, поскольку он рано вырос и всегда был высоким мальчиком. Ежегодно ему были малы все новогодние наряды, поэтому он столкнулся с печалью из-за отсутствия подарков.

«Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — подчеркнул журналист.

Комментатор также рассказал, какой подарок для него сейчас является лучшим. Губерниев заявил, что сдал ПЦР-тест на наличие коронавируса и ждет его результат. « И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — заключил он.

Ранее идея новогоднего подарка за 105 рублей восхитила пользователей TikTok. Девушка с ником @sophie.giftguru собрала презент для игры «Тайный Санта» на видео, которое менее чем за сутки посмотрели более миллиона раз.

Марина Совина
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Губерниев пожаловался на отсутствие новогодних подарков в детстве
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