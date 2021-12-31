Губерниев пожаловался на отсутствие новогодних подарков в детстве

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, как он праздновал Новый год в детстве. В интервью URA.RU он признался, что рано вырос и не мог носить праздничные костюмы.

Губерниев пожаловался, что ему не везло, поскольку он рано вырос и всегда был высоким мальчиком. Ежегодно ему были малы все новогодние наряды, поэтому он столкнулся с печалью из-за отсутствия подарков.

«Поэтому новогодние подарки на елках получали другие дети. Я печалился постоянно. А потом я сам стал Дедом Морозом и теперь самые разные подарки дарю», — подчеркнул журналист.

Комментатор также рассказал, какой подарок для него сейчас является лучшим. Губерниев заявил, что сдал ПЦР-тест на наличие коронавируса и ждет его результат. « И если он отрицательный — это самый лучший подарок», — заключил он.

Ранее идея новогоднего подарка за 105 рублей восхитила пользователей TikTok. Девушка с ником @sophie.giftguru собрала презент для игры «Тайный Санта» на видео, которое менее чем за сутки посмотрели более миллиона раз.