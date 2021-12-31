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Глава Госдепа США рассказал о своих любимых песнях

Госсекретарь США Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые слушал в 2021 году

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о своих любимых песнях, которые он слушал в 2021 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава Госдепа опубликовал два плейлиста композиций. Он отметил, что музыка объединяет людей и пересекает границы, а также все остальное, что может разделять людей. Блинкен подчеркнул, что хотел бы поделиться любимыми композициями, выпущенными в уходящем году как американскими музыкантами, так и исполнителями из других стран.

В «общемировой» плейлист под названием «В дороге» (On the Road) вошли треки 36 исполнителей, среди которых The Weeknd, Stromae, Adel, Dua Lipa и другие. Другой список композиций состоит из песен американских артистов, таких как Джастин Бибер, Дайана Росс, Тейлор Свифт и Бруно Марс.

Ранее турецкие ученые провели исследование, в результате которого была определена лучшая музыка для расслабления. Выяснилось, что для успокоения и снижения кровяного давления лучше всего подходит классика хеви-метала, а также поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. При этом техно, дабстеп и чилаут способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.

Марина Совина
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