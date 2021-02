Турецкие ученые провели исследование, в результате которого была определена лучшая музыка для расслабления. Об этом сообщает Mixmag.

Выяснилось, что для успокоения и снижения кровяного давления лучше всего подходит классика хеви-метала, а также поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. При этом техно, дабстеп и чилаут способствуют учащению сердцебиения и повышению уровня тревожности.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более 1500 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Им включали плейлисты на Spotify c различными музыкальными жанрами, параллельно фиксируя изменения в их состоянии.

Доктор Омер Авланмиш объяснил положительный эффект хеви-метала тем, что агрессивная музыка «помогает слушателю осознать свои чувства». Что же касается поп-хитов, то они, по его мнению, вызывают чувство ностальгии, что способствует выбросу эндорфинов.

В 2017 году издание NME составило список из 10 лучших композиций для хорошего настроения. На первой строчке оказалась песня группы 1960-х годов All Night Workers под названием Why Don't You Smile Now?.

Только веселье и позитив — в «Ленте Lite» в Telegram подписаться