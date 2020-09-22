Названы любимые песни россиян

За последние десять лет русский рэп вытеснил американский хип-хоп в предпочтениях россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекс.Музыки», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сентябре 2010 года в топ-100 самых популярных треков вошли 52 песни на русском языке. Спустя десять лет в первой сотне отечественных позиций уже 87. За сентябрь 2020 года больше всего прослушиваний набрали «Юность» группы Dabro, «Сияй» Ramil’ и фит «Краш» Клавы Коки и NILETTO.

«Яндекс.Музыка» собрала данные о том, какие песни больше всего нравятся пользователям. На основе этого был составлен топ десятилетия, лидерами которого стали треки Believer группы Imagine Dragons, bad guy Билли Айлиш и Life исполнительницы Zivert. Песня Numb коллектива Lublin Park заняла десятое место.

«Интерес слушателей естественным образом вернулся к тем героям, которые говорят с ними на одном языке о понятных проблемах», — прокомментировал наблюдения управляющий директор Института музыкальных инициатив Данил Перушев.

В 2010 году любимыми жанрами в России были иностранная поп-музыка, российская поп-музыка и зарубежный рэп. Спустя десятилетие россияне выбирают российские поп-музыку и рэп, R&B и хаус.