Рогозин призвал помедлить с разработкой ракеты

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал помедлить с разработкой сверхтяжелой ракеты, пишет РИА Новости.

По словам Рогозина, спешить не нужно, поскольку в будущем разработчики смогут использовать для этого новейшие знания, которыми сейчас не обладают. «Надо сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий», — заявил глава «Роскосмоса» в поздравлении российских космонавтов на МКС. Он добавил, что существующий проект основан на разработках 20-летней давности.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недовольство «Роскосмосом». В ходе видеовстречи с участниками конкурса «Большая перемена» он указал на задержки в реализации программ разработки ракеты сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».