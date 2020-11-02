Путин остался недоволен «Роскосмосом»

Президент Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» отчитаться о ряде космических программ. Об этом глава государства заявил во время видеовстречи с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает агентство REGNUM.

Путину не понравилось, как руководство госкорпорации занималось космическими программами. По словам президента, «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, которые направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». «Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — заметил Путин.

Президент потребовал быстрее решить эти вопросы, а также остался недоволен темпами уточнения бюджета в госкорпорации. «Сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы», — заявил Путин. Кроме того, глава государства напомнил организации о необходимости сформировать согласованную позицию по вопросу финансирования космической программы на 2016-2025 годы.

В апреле текущего года руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о поставленной Владимиром Путиным задаче покорения планет. Рогозин уточнил, что президент России подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности. В своем сообщении глава госкорпорации пояснил, что для создания новых ракет-носителей и пилотируемых кораблей важны не только технологии, но и люди.