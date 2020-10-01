Россия рассказала о планах помешать США разместить оружие в космосе

Россия хочет подписать соглашение по безопасности в космосе, чтобы помешать США и их союзникам разместить там оружие. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Москва отмечает, что ситуация с милитаризацицией космоса обострилась из-за активных действий Вашингтона. «Это очень опасный сценарий. Мы будем предпринимать все усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий», — сказал Небензя. Он пояснил, что именно для этого необходим юридический документ, который должны подписать все космические державы, о запрете размещения оружия в этой сфере. Дипломат добавил, что Россия взяла на себя подобные обязательства в одностороннем порядке еще в 2004 году.

По мнению США, Договор о космосе 1967 года, который подписали США, исключает размещение в космическом пространстве оружия массового уничтожения, однако «прямо не запрещает вооружать спутники или другие космические корабли обычным оружием». В мае с космодрома на мысе Канаверал в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США тяжелая ракета Atlas 5 вывела на околоземную орбиту многоразовый космический корабль X-37B, который в «Роскосмосе» рассматривают в качестве «оружия массового уничтожения».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться