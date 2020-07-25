Россия ответила на обвинения Запада в испытании противоспутникового оружия

Обвинения США и Великобритании в адрес России в том, что она провела испытания космического противоспутникового оружия, являются пропагандистским вбросом. Об этом говорится в сообщении российского МИД на официальном сайте ведомства.

Согласно заявлению министерства, действия Запада направлены на дискредитацию российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Представители министерства подчеркнули, что 15 июля испытания были проведены в полном соответствии с международным правом и не создавали угроз для каких-либо космических объектов. В ходе них российский «спутник-инспектор» собрал техническую информацию о состоянии другого отечественного космического аппарата.

Ранее США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтных ситуаций в космическом пространстве. По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, в последние две недели Россия делает странные и опасные вещи на орбите, и поэтому может произойти определенное недопонимание.

На этой неделе глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. По его словам, действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут стать угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир.



Космическое командование США также заявило о наличии сведений об испытаниях Россией противоспутникового оружия, которые не принесли разрушений. По данным ведомства, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.