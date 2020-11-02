Рогозин ответил недовольному «Роскосмосом» Путину

Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство России в установленные сроки. Об этом сообщил руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом глава госкорпорации ответил президенту России Владимиру Путину, который остался недоволен темпами уточнения бюджета в «Роскосмосе». По словам Рогозина, он надеется, что объемы финансирования перечисленных программ будут согласованы, а сами программы — приняты. «Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у Путина», — добавил он.

Ранее глава государства потребовал от «Роскосмоса» отчитаться о ряде космических программ. По словам президента, госкорпорации было поручено подготовить новые проекты, которые направлены на разработку ракет комплекса сверхтяжелого класса и создание космической группировки в рамках проекта «Сфера». «Однако, как я вижу, представленная информация указывает, что настоящие программы до настоящего времени не утверждены», — заметил Путин.

В апреле Рогозин рассказал, что российский лидер поставил ему задачу покорить планеты. Глава «Роскосмоса» уточнил, что президент России подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности. В своем сообщении он пояснил, что для создания новых ракет-носителей и пилотируемых кораблей важны не только технологии, но и люди.