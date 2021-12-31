Рублю спрогнозировали укрепление в 2022 году

Аналитики крупнейших финансовых институтов дали свой прогноз по курсу рубля в 2022 году. По их мнению, российскую валюту ждет укрепление за счет высоких цен на нефть, роста ключевой ставки и замедления инфляции. Помешать такому исходу событий могут реализация геополитических рисков, либо же антироссийская политика Запада, а также изменение цен на сырье, считают эксперты. Об этом сообщают «Известия».

Был проведен консенсус-опрос 15 аналитиков, исходя из прогнозов которых выяснилось, что среднегодовой курс рубля по отношению к доллару составит 72,9, а к евро — 83,4. При этом, наиболее оптимистичный из всех прогнозов предоставил специалист «Сбера». Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов считает, что к концу следующего года цена доллара будет составлять 67 рублей, а евро — 72 рубля.

Эксперт Андрей Маслов из «Финама» выразил мнение, что перспективы национальной валюты в следующем году пока остаются туманными. Он объяснил эту неопределенность возрастающим геополитическим напряжением, а также ситуацией с эскалацией конфликта на Украине и постоянные спекуляции на теме возможного вторжения России.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал условие для введения единой валюты в Союзном государстве. По словам Головченко, о единой валюте с Россией говорить пока рано. При этом он заявил, что обсуждение этого вопроса станет возможным, если инициатива окажется выгодной для обеих стран, а для ее реализации будут созданы необходимые условия.