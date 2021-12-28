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В Белоруссии назвали условие введения единой валюты с Россией

Премьер Белоруссии Головченко: о единой валюте с Россией говорить пока рано
Роман Головченко

Роман Головченко. Кадр: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко назвал условие для введения единой валюты в Союзном государстве. Об этом он высказался во время интервью телеканалу «Мир». Отрывок беседы с чиновником публикует Telegram-канал телевещателя.

По словам Головченко, о единой валюте с Россией говорить пока рано. При этом он заявил, что обсуждение этого вопроса станет возможным, если инициатива окажется выгодной для обеих стран, а для ее реализации будут созданы необходимые условия.

Премьер также добавил, что перед этим внутри Союзного государства необходимо выстроить единое экономическое пространство и законодательство.

Ранее президент России Владимир Путин допустил появление общей валюты с Белоруссией. Он отметил, что для этого обеим странам нужно будет добиться синхронизации законов в сфере экономики, и подчеркнул, что уровень интеграции двух государств пока остается несравнимо ниже, чем в Европейском союзе (ЕС).

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Георгий Нестеров
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