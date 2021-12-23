Путин допустил появление общей валюты с Белоруссией

В будущем Россия и Белоруссия могут договориться об общей валюте, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

«Уровень нашей интеграции с Белоруссией до сих пор гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Ну просто несравнимо. Я сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — сказал Путин.

Глава государства допускает появление единой валюты только после синхронизации законов двух стран в сфере экономики. Речь идет и об антимонопольных, и о налоговых, и о таможенных сферах, пояснил президент. «Обо всем этом договорились, сейчас начнем работать, уверен, что результаты будут», — заключил Владимир Путин.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая идею создания единой валюты с Россией в рамках Союзного государства, также указывал, что это более высокий уровень интеграции, к которому две страны еще не подошли. К вопросу, по его мнению, нужно подходить постепенно.