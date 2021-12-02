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Лукашенко оценил идею единой валюты России и Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко отказался обсуждать вопрос единой валюты с Россией
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил идею создания единой валюты с Россией в рамках Союзного государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это более высокий уровень интеграции, к которому две страны еще не подошли, и пока не нужно поднимать данный вопрос.

В Москве также оказались не готовы к единой валюте

В сентябре пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг предположения о скором создании единой валюты России и Белоруссии. По его словам, о такой форме экономической интеграции двух стран речи пока не идет. Он добавил, что вопрос создания единого парламента также не актуален.

Ранее главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что общая валюта двух стран может появиться уже через полтора года. Он подчеркнул, что сама по себе идея Союзного государства предполагает как парламентский орган, так и общую валюту. По его словам, такой шаг, равно как и создание единого для двух государств парламента, потребует серьезных изменений, в том числе на уровне конституций.

Рубли на рубли

В мае сообщалось, что Минск разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей. Правительству страны было поручено осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств со сроком обращения не менее 1 092 дней. Соответствующий указ Лукашенко был издан «с целью рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь».

Госдолг Белоруссии достиг 22,8 миллиарда долларов, это 36,2 процента ВВП. Большая часть новых заимствований идет на погашение и реструктуризацию имеющейся задолженности, а не на развитие экономики.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), по линии которого Россия предоставила Белоруссии заем в размере миллиарда долларов, настаивал на сокращении директивного кредитования. Страна занималась этим четыре года, но в 2020-м откатилась обратно.

Интеграции нет предела

4 ноября Лукашенко заявил, что Союзное государство для Минска является «приоритетом из приоритетов». Глава республики отметил, что совместно с Москвой была создана уникальная интеграционная модель, «благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян», а также углубляется экономическое взаимодействие между странами.

Также Лукашенко заявил об отсутствии пределов у интеграции Белоруссии с Россией. «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так», — заявил белорусский лидер, добавив, что «никаких пределов нет» и у интеграции стран.

При этом ранее стало известно, что в Белоруссии «потеряли» план по реализации союзной программы по рынку связи. Об этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Он отметил, что на сегодняшний день подписаны оказались все программы интеграции, кроме одной. По его словам, у Минска отсутствует план ее реализации, поскольку он «остался на российской стороне». Мишустин отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с главой Минцифры Максутом Шадаевым. «По нашей информации, отправили. Сегодня выясним тогда», — добавил он. В ответ Головченко предложил считать все планы реализации союзных программ утвержденными.

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